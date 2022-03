Call of Duty Mobile: Snoop Dogg arriva con la stagione 3

Call of Duty Mobile è ben conosciuto per il suo ricco cast di personaggi davvero bizzarri creati da Activision e uniti nel campo di battaglia, ma sembra che proprio oggi stia per arrivare il più strano di tutti. Infatti, il grande rapper e attore Snoop Dogg (nome d’arte) scenderà in battaglia dal primo aprile alle ore 1:00 nella nuova stagione del gioco, ovvero Radical Raid. Con l’opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass, i giocatori ne vedranno di belle in questa stagione. Oltre all’arrivo di Snoop Dogg nelle fila, l’aggiornamento include una nuova fornitura funky di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori malvagi come Gunzo – Clownpin e Park – Glam, l’arma MAC-10 SMG, una nuova abilità operatore: Reactor Core, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD Point e altro ancora, in arrivo nel corso della stagione. Inoltre, dobbiamo anche definire l’aspetto di Snoop Dogg ed il suo equipaggiamento: il nostro operatore sarà vestito dalla testa ai piedi con un abito ricamato in oro 24K, e disporrà anche di una nuova arma caratteristica basata su un mitra leggendario a fuoco rapido, placcato in oro e tempestato di diamanti. Illumina i tuoi nemici sotto le luci di un mini-concerto con l’effetto mortale unico di quest’arma e guarda la tua arma ghiacciata diventare ancora più sgargiante man mano che guadagni eliminazioni. Inoltre, Snoop Dogg ci ha lasciato una piccola opinione personale sulla sua comparsa in Call of Duty Mobile:

“Il D-O-doppia G è tornato in Call of Duty e questa volta sono nel gioco anch’io! Sono entusiasta di lavorare con il team di COD per offrire alcune funzionalità importante per il vostro divertimento. È stupefacente….. potete giocare come me e ottenere questi oggetti da paura con Snoop scritto dappertutto. Dateci un’occhiata.”

Qui è tutto, ma non vediamo l’ora di vederlo dal vivo in Call of Duty Mobile quando l’aggiornamento verrà rilasciato.