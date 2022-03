Tour de France 2022: il gioco arriva il 9 giugno assieme a Pro Cycling Manager

Siete pronti a darvi da vare in Tour de France 2022 e Pro Cycling Manager? Questi due brillanti videogiochi sportivi basati sulle corse ciclistiche sono una rara gemma nell’industria del videogioco creati da Nacon e Cyanide Studio, i quali non vedono l’ora di far provare ai loro fan tutte le novità esclusive di questi titoli. Di seguito, vi postiamo la descrizione principale di entrambi i giochi:

“Combatti per la maglia gialla nel gioco ufficiale del Tour de France 2022. Vivi la nuova modalità online con sfide settimanali e classifiche. In modalità Solo, ora puoi affrontare gli incidenti (infortuni, malattie) durante le 92 fasi disponibili. Il nuovo gioco ispirato alla grande corsa ciclistica sarà disponibile per le console PC, PlayStation e Xbox il 9 giugno 2022.”

“Reclutamento, budgeting, strategia: tutte le decisioni sono prese da te. In Pro Cycling Manager, scopri il nuovo sistema di monitoraggio dei giovani, nuove opzioni per personalizzare la tua esperienza, una squadra più offensiva e molto altro. Pro Cycling Manager sarà disponibile solo su PC il 9 giugno 2022.”

Tour de France 2022 celebra la terza competizione più seguita al mondo ritorna quest’anno con 14.000 km di corse in quattro paesi diversi, quattro modalità e 26 squadre. I migliori ciclisti del mondo, come Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Primož Roglič e David Gaudu, sono disponibili per gareggiare nelle 92 tappe ciclistiche del gioco.

Dall’altra parte, Pro Cycling Manager introduce una nuova interfaccia e più versatilità per i ciclisti. Combinando gestione e corse in tempo reale, Pro Cycling Manager mette i player nei panni di un direttore sportivo. Scouting, reclutamento, gestione degli sponsor, strategie di allenamento e di gara sono tutti compiti che il direttore deve svolgere per raggiungere la vetta dello sport. Questa nuova edizione ha più di 260 gare e 680 tappe, comprese le 21 tappe ufficiali del Tour de France 2022.

Entrambi i giochi usciranno il 9 giugno. Siete pronti?