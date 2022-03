Ad aprire il Future Games Show 2022, insieme ad Ashly Burch e John MacMillan (rispettivamente interpreti di Aloy e Varl in Horizon Forbidden West), è stato presentato The Time I Have Left.

Si tratterebbe di un’avventura story-driven in terza persona, sviluppata da Ground Game Atelier. Il titolo è in arrivo nel corso di quest’anno, cioè entro la fine del 2022. Le piattaforme, purtroppo, non sono state precisate.