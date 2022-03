Crimesight: mostrato il gameplay trailer

Abbiamo una nuova occhiata a Crimesight, il nuovo gioco sviluppato da Konami e in arrivo il 14 aprile 2022. Durante la live del Future Game Show, infatti, ci ha fatto vedere scene di gameplay mozzafiato, in cui elementi di altri giochi come Among Us e Cluedo si collegano per creare uno scenario mozzafiato in stile anime. Chi sarà l’assassino e chi la vittima? Il mistero potrebbe essere più difficile da scovare di quanto si possa pensare, e gli sviluppatori hanno fatto bene a creare un contrasto tra ricerca di indizi e attenzione ai dettagli nella mappa. Crimesight sembra portare una nuova miscela nei giochi investigativi: riuscirete a scoprire la verità?