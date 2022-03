AlterBorn: mostrato un nuovo gioco al Future Games Show

Uno dei nuovi videogiochi annunciati durante il Future Games Show 2022 è stato AlterBorn, creato per coloro a cui piace l’orrore da parte di Iron Lung, mutazioni e mostri orripilanti. In questa miscela unica di generi multipli come soulslike, roguelite, looter shooter e altro, esplora un mondo unico, cupo e senza legge, corrotto da una forza misteriosa. Molti elementi vi daranno una grande esperienza di gioco, quindi ci raccomandiamo che diate un pensierino al titolo. AlterBorn sarà disponibile prossimo anno su PlayStation, Xbox e PC.