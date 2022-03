LEGO Star Wars è stato mostrato ancora una volta, e in questa occasione abbiamo modo di vedere ancora di più scene di gameplay e di storia di diversi capitoli della saga di Skywalker. Il trailer è stato rilasciato durante la Future Games Show 2022 e oltre a questo non c’è molto da dire al di fuori delle già conosciute informazioni di cui disponiamo. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il 5 aprile, quindi mancano appena due settimane prima che questo titolo arrivi in tutto il mondo.