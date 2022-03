The Cub: annunciato durante il Future Games Show

Quando il Libro della Giungla incontra l’apocalisse, The Cub è il grande risultato. Mostrato alla fine del Future Games Show 2022, il gioco è in sviluppo da parte di Demagog Studio e Untold Tales, e sembra davvero pittoresco in termini di immagini e gameplay. Si tratta di un platform “vecchio stampo” in chiave moderna ricco di storia e ispirato ai classici SEGA. Volteggerete tra piattaforme e rovine sulle note di avvolgenti brani apocalittici mentre rivelate la storia di come il mondo è finito. The Cub è attualmente nella lista dei desideri per tutte le console, quindi non aspettatevi molto presto un rilascio con data ufficiale.