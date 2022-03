Forever Skies: nuove immagini di gameplay

Forever Skies è stato mostrato durante il Future Games Show 2022 facendo vedere scene di gameplay davvero particolari sul nuovo gioco sviluppato dai ragazzi di Far From Home. Forever Skies è un gioco survival in prima persona, in cui tornerete sulla Terra distrutta da un disastro ecologico, volando con un’astronave hi-tech. Recuperate risorse, sopravvivete, affrontate i pericoli sulla superficie ed elaborate un virus per curare una misteriosa malattia che affligge il pianeta. Il gioco è disponibile in accesso anticipato, ma non si sa quando uscirà esattamente, se quest’anno o il prossimo.