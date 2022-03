Future Games Show 2022: ecco il nuovo trailer di Vampire The Masquerade Swansong

Sempre durante il corso del Future Games Show 2022, è stato mostrato recentemente Vampire The Masquerade Swansong. Ebbene, la nuova clip video, disponibile in calce alla notizia, si focalizza sulle meccaniche di gioco, trama e non solo. Gli sviluppatori hanno anche evidenziato determinate dinamiche, come le scelte relative ai dialoghi.

Vampire The Masquerade Swansong sarà disponibile sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch dal 9 maggio 2022.