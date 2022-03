Shadow Warrior 3: disponibile l’aggiornamento 1.07

Flying Wild Hog ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo sparatutto in prima persona Shadow Warrior 3 e risolve diversi bug rimanenti con modifiche e correzioni. Grazie a questo aggiornamento sono stati apportati correzioni di bug e miglioramenti come i nemici che rimanevano bloccati negli ambienti, correzioni di livelli e collisioni, rendendo il wall-running più affidabile e una stabilità complessivamente migliore.

Il nuovo aggiornamento, patch 1.07, si concentra principalmente su miglioramenti e correzioni, come la modifica della sensibilità del controller predefinito, miglioramenti alla mira assistita, varie correzioni audio e altro ancora. Flying Wild Hog afferma anche che stanno esaminando attivamente tutti i feedback che vengono forniti attraverso i loro canali social e continueranno a migliorare il gioco. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Modifiche

Lo shogun aziendale caduto Lo Wang e il suo ex datore di lavoro diventato nemesi e assistente Orochi Zilla intraprendono un’improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere l’apocalisse ancora una volta. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per tenere a bada il cataclisma imminente.

Shadow Warrior 3 è disponibile per PC tramite Steam, PS4 e Xbox One. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Shadow Warrior 3 just keeps getting better with the latest patch across all platforms!

Thanks for all your support, grasshoppers! pic.twitter.com/TSi4X1CQur

— Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) March 24, 2022