Hogwarts Legacy: Avalanche mostra un bug corretto prima dello State of Play

Come ormai ben saprete, la scorsa settimana Avalanche, Warner Bros. e Sony Interactive Entertainment hanno collaborato per mettere in piedi uno State of Play dedicato esclusivamente ad Hogwars Legacy (qui la nostra anteprima del gioco), proponendo circa 16 minuti tratti dal gameplay dell’action-RPG open-world. Ma il team di sviluppo ha dovuto fare gli straordinari per far filare tutto liscio.

Come possiamo vedere nel tweet in calce alla notizia, gli sviluppatori hanno dovuto correggere un fastidioso bug legato al movimento di uno dei nemici. Questo personaggio infatti si muove totalmente a casa, generando un effetto bizzarro e che sicuramente avrebbe fatto storcere il naso agli utenti. Questo bug è stato corretto, ma Avalanche ha deciso ugualmente di mostrarlo in un video. Vi ricordiamo che Hogwars Legacy è atteso su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC nei mesi finali del 2022.