Street Fighter 5 Champion Edition: dlc in arrivo

Capcom aggiungerà alcune nuove funzionalità a Street Fighter 5 Champion Edition per quando il prossimo aggiornamento “definitivo” sarà disponibile.

Le novità inerenti non finisco qui, perché la suddetta casa di sviluppo sta anche rilasciando il DLC per Capcom Pro Tour 2022. Il DLC è stato annunciato con un trailer in cui mostra i dettagli del prodotto in arrivo. Insieme al palco Ring of Arcade, che rende omaggio a classici come Mega Man, Street Fighter e Cyberbots, aggiunge anche nuovi costumi per M. Bison, Seth ed Akira. Ognuno di questi può essere acquistato separatamente per circa 5,45 EUR mentre il nuovo stadio costa circa 9 EUR, ma comprato a parte.

Se si stessero cercando ancora più opzioni estetiche, c’è il Capcom Pro Tour 2022 Premier Pass per circa 18,20 EUR . Il pass contiene tutti e tre i nuovi costumi, il livello Ring of Arcade, un colore speciale per l’intero roster, cinque titoli esclusivi, due temi esclusivi per il profilo e 10.000 Fight Money come bonus.

Street Fighter 5 Champion Edition è disponibile per Playstation 4 e PC, il cui DLC sarà disponibile dal 29 marzo di quest’anno. Secondo gli sviluppatori, il DLC farà in modo che i fan della serie tornino al loro titolo preferito, ed avvicinerà anche gli utenti incuriositi dal prodotto, perciò si può leggere la nostra recensione. Inoltre Capcom ha anche confermato che Street Fighter 6 è in sviluppo.