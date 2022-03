Overwatch 2 introduce il sistema ping nel gioco

Blizzard ha annunciato che introdurrà in Overwatch 2 il sistema di ping. Il sistema migliora le comunicazioni, aggiunge un contesto alla chat vocale ed è ispirato a un valore a cui il team di Overwatch tiene particolarmente: Ogni voce conta. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Premendo un pulsante, è possibile attivare un ping contestuale che cambia a seconda di cosa è presente nella propria linea di visuale. Per esempio, se stai giocando Tracer e segnali un Reaper nemico, i tuoi compagni di squadra sentiranno Tracer che annuncia la posizione di Reaper. Il progettista principale, Adam Puhl, afferma:

È un modo di comunicare più preciso e comprensibile rispetto a qualcuno che urla “Reaper dietro”, oppure “Reaper, Reaper, Reaper!”.



Quando segnali Reaper con un ping, il tuo eroe annuncerà la sua posizione. Tuttavia, se dovesse uscire dalla linea di visuale, il ping mostrerà l’ultima posizione conosciuta di quel Reaper. Alcune abilità di Reaper come Passo d’Ombra e Forma Spettrale faranno in modo che il ping mostri solo la sua ultima posizione conosciuta. Avvisare i tuoi compagni di squadra della posizione dei nemici o dell’ultima posizione conosciuta sono solo alcune delle cose che si possono fare col nuovo sistema di ping. Tenere premuto il pulsante per il ping aprirà una ruota che ti permette di comunicare ai tuoi compagni di squadra dove stai per attaccare, difendere, dove hai bisogno di aiuto e altro. C’è anche un set di interazioni speciali fatto per rispondere ai ping di un compagno di squadra. Usando la ruota per le comunicazioni per dire alla tua squadra di Radunarsi oppure Ho bisogno di cure, ora si attiverà un ping sulla testa del tuo eroe. I compagni di squadra possono rispondere al tuo ping per farti sapere che sono con te o dove puoi trovare gli eroi di Supporto più vicini.

Overwatch 2 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.