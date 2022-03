Ghostwire Tokyo: disponibile da oggi

Da oggi è finalmente disponibile il titolo prodotto da Tango Gameworks e Bethesda. Ghostwire Tokyo è sugli scaffali degli store per tutto gli utenti, annunciato tramite il trailer di lancio.

Il giocatore avrà la possibilità di percorrere le strade della suddetta città, però flagellata da una misteriosa forza letale appartenente ad un mondo estraneo. Il titolo catapulterà il giocatore in un’avventura dinamica unica nel suo genere, promettendo capacità ed abilità uniche con cui, tramite il personaggio che si interpreterà, si potranno dominare le arti mistiche della Tessitura etera.

Come si è già visto nei giorni precedenti anche tramite la nostra recensione, il titolo coinvolgente farà trasportare gli utenti in un mondo intrigante e colmo di personaggi appartenenti alle leggende, al folklore ed ai racconti del Giappone. Sono molte le storie prima menzionate che vanno a comporre la trama e le sotto trame del gioco, dando allo stesso una visione mistica che i giapponesi hanno nei confronti della capitale del loro paese. Tokyo, nel titolo, è stato ricostruito nel modo più fedele possibile, inserendo moltissimi punti di interesse nella mappa per garantire una lunga e divertente esperienza di gioco.

Attualmente, se si volesse stuzzicare la propria curiosità, gli interessati al titolo possono godere dell’esperienza di gioco di Ghotwire Tokyo Preludio, disponibile gratis su Playstation 5, Playstation 4 e PC. La suddetta esperienza videoludica è una visual novel, atta a conoscere l’imperscrutabile KK e la sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con un’insolita sparizione. Tuttavia, nel corso delle indagini, il mistero assumerà tinte sempre più sinistre. Durante la visual novel si potrà scegliere come interagire con i colleghi di KK per ricostruire le loro storie e quelle delle persone sparite.

Ghostwire Tokyo è disponibile da ora in tutto il mondo per Playstation 5 e PC. Per ulteriori notizie ed informazioni, annunci ed aggiornamenti visita il sito ufficiale, di Bethesda, il profilo del titolo su Twitter, Facebook, Instagram ed il canale YouTube.