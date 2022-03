Xbox Game Pass: raggiunti traguardi impressionanti

In un recente video con il direttore della pianificazione dei contenuti di Microsoft, Joyce Lin, è stato rivelato che Xbox Game Pass ha aggiunto oltre 60 giochi GOTY dal lancio del servizio nel 2017.

Si è parlato della questione registrando un video, caricato poi sul canale della casa di sviluppo. Ovviamente, è facile pensare che il termine GOTY, Game Of The Year, è usato in un contesto molto ampio per quanto riguarda i titoli videoludici. Molti giochi che rientrano in questa categoria potrebbero finire per essere nominati per GOTY, o finire per ottenere premi per una categoria molto specifica in occasione di spettacoli di premiazione, come lo è il TGA, e così via. Ma anche così, questa è un’evento impressionante di per sé, e non si può negare che non mancano titoli di qualità sul suddetto servizio in abbonamento.

Con Microsoft che sembra fare tutte le mosse giuste con il servizio ed il Game Pass che è un’impresa “molto, molto sostenibile”, il futuro sembra essere davvero luminoso per la piattaforma. Di recente è stato annunciato che il Game Pass ha accumulato oltre 25 milioni di abbonati, infatti, si è parlato della sua efficacia nei giorni precedenti, in cui il CEO di Xbox, Phil Spencer si pronuncia in merito alla questione.