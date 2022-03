Tiny Tina’s Wonderlands: finalmente disponibile

L’ultimo sparatutto di looter di Gearbox Software Tiny Tina’s Wonderlands è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. Basato su Bunkers and Badasses, il gioco di ruolo da tavolo di Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, vede i giocatori controllare il Fatemaker e tentare di battere il Dragon Lord. Tutto questo, mentre Tiny Tina interpreta Bunker Master.

Sebbene presenti ancora il saccheggio e le riprese in stile Borderlands, completi di alberi delle abilità e abilità d’azione, Wonderlands presenta alcune differenze notevoli. Ci sono sei classi iniziali e i giocatori possono investire punti in statistiche come Forza, Costituzione, Intelligenza e altro. Successivamente, è presente la scelta delle multi classi ed è possibile combinare diversi alberi delle abilità uniche. Le armi da mischia ora hanno il loro tipo di arma dedicato e le granate sono sostituite con incantesimi, dalle meteore alle evocazioni infuocate, con il pieno supporto del cross play. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Vivete un’avventura epica piena di armi uniche, stravaganti e prodigiose. Tuffatevi nel vortice di proiettili, lame e magie del caotico mondo fantasy partorito dall’imprevedibile mente di Tiny Tina. Create il vostro eroe multi classe, affrontate mostri bizzarri e saccheggiate dungeon pieni di bottini. Lanciate incantesimi: la vostra missione è fermare il malvagio Signore dei draghi. Chiunque può unirsi al gruppo e partire all’avventura.



Caratteristiche

Un mondo fantastico e imprevedibile : esplorate un mondo variopinto e ricco di maestose città, foreste fungine, fortezze inquietanti e molto altro.

: esplorate un mondo variopinto e ricco di maestose città, foreste fungine, fortezze inquietanti e molto altro. Respingete le forze del male: lungo il percorso per sconfiggere il Signore dei draghi troverai poi uno stravagante barbardo armato di liuto, l’inimitabile Padre dei pugni di fata e tantissimi altri disadattati pronti a schierarsi al tuo fianco.

Tiny Tina’s Wonderlands è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite D tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.