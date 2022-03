Annual Game Developers Choice Awards: premiato creatore di Dragon Quest

Yuji Horii, il co-creatore della serie JRPG, Dragon Quest, è stato premiato con il premio alla carriera ai recenti 22nd Annual Game Developers Choice Awards.

Dragon Quest è stato considerato tra i più grandi franchise sin dal suo inizio, ed ha lasciato un impatto eterno sia sul gioco che sulla cultura pop. Horii si è rivolto alla folla durante la premiazione tramite un video, in cui ha raccontato i suoi primi anni di vita e cosa lo ha portato a creare i giochi di Dragon Quest. Horii ha ricordato che da bambino ha sempre voluto essere un artista di manga, e durante gli anni del college ha lavorato come scrittore freelance lavorando per lo stesso obiettivo, fino all’arrivo dei computer di casa, che ha spostato il suo interesse. Appassionato di matematica, ha imparato a programmare da autodidatta e ha iniziato a creare i propri giochi per divertimento, e dopo aver inviato uno dei suoi giochi in un concorso di programmazione a Enix, una casa sviluppatrice di videogiochi che nel 2013 si fuse con Square, dando vita alla rinomata casa di sviluppo Square Enix. Horii entrò così nel mondo dello sviluppo di giochi. Horii ha anche parlato del suo interesse per i giochi di avventura all’epoca, e di come il suo amore per giochi come Ultima e Wizardry lo abbiano spinto a proporre la propria interpretazione del genere, che è diventato Dragon Quest. Horii afferma:

“Una delle cose fantastiche dei computer è la loro natura interattiva. Devi solo immaginare cosa farà un giocatore e poi programmare il sistema per reagire. Mi è piaciuto molto quel tipo di narrazione sistematica. Mi sono piaciuti anche i giochi di ruolo come Wizardry ed Ultima, in cui il gameplay seguiva i binari stabiliti dalla storia. Quindi ho creato la mia versione: Dragon Quest.“



Infine, Horii ha ribadito che lui e il suo team stanno attualmente lavorando a, precedentemente annunciato tramite trailer, Dragon Quest 12, insieme a molti altri titoli, e che spera che i giocatori apprezzeranno quei giochi con annunci in arrivo molto presto. Nel frattempo ci sono delle ultime notizie riguardo il precedente titolo della saga.