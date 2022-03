Pj Masks Eroi della Notte: disponibile il dlc

La casa sviluppatrice Outright Games è pronta per lanciare un nuovo prodotto scaricabile a pagamento per uno dei suoi videogiochi più popolari. Il titolo in questione è Pj Masks Eroi della Notte, che vede il DLC Misfatti sulla Montagna Misteriosa in arrivo.

La disponibilità del DLC è stata annunciata tramite un trailer caricato sul canale YouTube di Bandai Namco. Nel DLC, il malvagio Munki-gu scatenerà il caos ancora una volta, e bisognerà affrontarlo in tre nuove missioni. Nell’espansione del titolo bisognerà affrontare il suddetto antagonista, un nuovo cattivo che intende creare scompiglio e rovinare i piani dei PJ Masks. Solo Gattoboy, Gufetta e Geco, con l’aiuto del potente An Yu, il sacro protettore della Montagna Misteriosa, potranno fermarlo.

Sarà possibile esplorare mondi perduti e cercare oggetti mistici, grazie all’utilizzo di veicoli definiti Rover, e cosa ancora più importante, cercare di impedire a Munki-gu di scatenare il caos.

Il titolo videoludico è basato sulla celebre serie animata francese, e pubblicata da Hasbro. La serie fu trasmessa per la prima volta in Italia nel 2016. Il titolo videoludico invece è uscito nell’ottobre 2021, per poi arrivare anche sulle console di nuova generazione a gennaio 2022.

Nel titolo, i fan e gli utenti possono interpretare i personaggi del trio, quali Gattoboy, Gufetta e Geco per affrontare i cattivi Romeo, Lunetta ed il Ninja della notte, mentre esplorano tutti i luoghi più celebri della serie TV.

Il DLC di Pj Masks Eroi della Notte è ora acquistabile per Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.