Assassin’s Creed Echoes of History è disponibile

Ubisoft annuncia il lancio di una nuova stagione del podcast storico di Assassin’s Creed in collaborazione con Paradiso Media. Dopo una prima stagione, lanciata nel 2020, che parlava delle epiche gesta dei guerrieri vichinghi, la nuova serie Ragnarok invita gli ascoltatori ad addentrarsi nei miti della nuova espansione di Assassin’s Creed Valhalla: L’alba del Ragnarok (trovate qui la nostra Recensione). Potete ascoltare un’esperienza audio affascinante le avvincenti storie sulla mitologia norrena, raccontate dagli esperti.

Il podcast Echoes of History ti offre la possibilità di sperimentare i racconti epici degli dèi norreni e di immergerti nei nove regni del loro universo. Arricchito da commenti di storici specializzati nella mitologia norrena, la serie Ragnarok vuole mostrare come queste saghe epiche abbiano influenzato la cultura moderna. Questa serie podcast è divisa in 5 episodi da 15 minuti e offre una serie-documentario audio. Gli episodi sono riconosciuti da storici esperti internazionali e porteranno in vita queste gloriose storie come non le avete mai sentite prima. Potete trovare maggiori informazioni qui:

Episodio 1: The birth of the universe

Episodio 2: Nine vast and rich realms

Episodio 3: Exploits of the gods

Episodio 4: Loki, the fun god turned murderous pariah

Episodio 5: Ragnarök, twilight of the gods

Sviluppata da Ubisoft Sofia, L’alba del Ragnarok è la nuova espansione in cui Eivor dovrà accettare il suo destino nei panni di Odino, il dio Norreno della Guerra e del Destino. Il regno nanesco di Svartalfheim sta collassando e l’amato figlio di Odino, Baldr, è stato fatto prigioniero dall’immortale gigante del fuoco Surtr. Dovrai liberare i tuoi poteri divini, proseguendo nella saga vichinga lanciandoti in un disperato salvataggio attraverso un mondo mitologico ricco di contrasti. Sviluppato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla offre al giocatore un’esperienza unica nei panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo che si ritrova a dover lasciare la Norvegia, nel nono secolo d.C.

Il podcast Echoes of History è disponibile per l’ascolto su tutte le piattaforme.