Genshin Impact: trapelati i personaggi per Ayato e Venti

La versione 2.6 di Genshin Impact, intitolata Zephyr of the Violet Garden, sarà disponibile a partire dal 30 marzo. Come previsto, la patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto da alcuni rumor, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide permette di ottenere il personaggio a quattro stelle Xingqiu.

Il noto leaker @Ubatcha ha fatto trapelare i prossimi personaggi a quattro stelle presenti nei banner di Ayato e di Venti. Per questa prima fase saranno disponibili Yun Jin, il personaggio con Geo Vision che ha debuttato nella versione 2.4 nei banner di Shenhe e Xiao; Sucrose che possiede un’Anemo Vision, utile per i giocatori che non possiedono Venti; Xiangling con Pyro Vision, personaggio molto forte ed utile per chi ha appena iniziato quanto per i veterani.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.