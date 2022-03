Apex Legends: evento Warriors Collection in arrivo

L’evento Warriors Collection di Apex Legends avrà inizio il 29 marzo 2022, tra le novità è stata annunciata una nuova mappa.

Ad annunciare l’evento di Apex Legends è stato Respawn Entertainment e secondo le informazioni rilasciate si svolgerà dal 29 marzo 2022 al 12 aprile 2022. Nel trailer recentemente pubblicato su YouTube è possibile visionare i nuovi cosmetici, le nuove skin e la modalità Controllo alla quale è stata aggiunta una nuova mappa “Caustic Treatment”. Caustic Treatment è stato convertito in un campo di battaglia a tre punti per il controllo su Kings Canyon. Per la modalità Arena invece è stata aggiunta una nuova mappa chiamata “DropOff”. Per quanto riguarda le skin leggendarie questi sono i campioni presi in causa: Ash, Octane, Lifeline e Horizon.

Per maggiori informazioni riguarda l'evento vi consigliamo di visitare il sito ufficiale.

