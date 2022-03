Gran Turismo 7: la nuova patch sarà disponibile ad aprile

Secondo le informazioni divulgate su PlayStation Blog, entro la fine di aprile verrano risarciti i giocatori che hanno subito dei problemi causati dalla precedente patch di Gran Turismo 7.

In un recente articolo su PlayStation Blog, Kazunori Yamauchi, il produttore della serie si è scusato per i recenti problemi e ha offerto il proprio aiuto a tutti i giocatori che sono stati colpiti da questi problemi. Infatti è ben noto che a causa dell’ultima patch di Gran Turismo 7 molti giocatori hanno riscontrato problemi con i pagamenti dei crediti di diverse gare. Inoltre sembrerebbe che i server siano rimasti offline per ben oltre 30 ore proprio a causa di un problema con l’aggiornamento. Per ovviare a queste mancanze Yamauchi ha dichiarato che per i giocatori che hanno subito queste problematiche avranno diritto a un pacchetto di crediti dal valore di 1 milione. Per riscuotere questo premio è necessario accedere al gioco prima del 25 aprile.

Oltre a questo verranno apportate anche ulteriori modifiche tra cui:

Aumentate le ricompense negli eventi nella seconda metà dei circuiti mondiali in media di circa il 100%.

Aggiunta di ricompense elevate per aver completato l’esperienza sul circuito in tutti i risultati Gold/All Bronze.

Aumento delle ricompense nelle gare online.

Includere un totale di otto nuovi eventi Endurance Race della durata di un’ora nelle missioni. Questi avranno anche impostazioni di ricompensa più elevate.

Aumenta il limite massimo di crediti non pagati nei portafogli dei giocatori da 20 milioni di crediti. a 100 milioni di credito.

Aumenta la quantità di auto usate e leggendarie in offerta in qualsiasi momento.

Se siete interessati al gioco vi consigliamo la lettura della nostra recensione.