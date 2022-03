Dying Light 2: novità sulla storia del DLC

Dying Light 2 è uscito il 4 febbraio di quest’anno e fino a questo momento ha ricevuto molte attenzioni per quanto riguarda la longevità del titolo. Infatti il gioco ha ricevuto numerose patch, alcuni DLC cosmetici, miglioramenti tecnici e contenuti extra. Nonostante ciò recentemente Techland ha annunciato lo sviluppo di un DLC senza entrare nello specifico sulle ambientazioni, sulla storia e quant’altro, fino a questo momento. Molti fan avendo concluso il gioco si sono chiesti se il DLC riprenderà da dove abbiamo lasciato il gioco oppure no. La risposta a questa domanda è arrivata di recente da parte di Tymon Smektala, una delle menti dietro Dying Light 2 Stay Human. Smektala ha affermato in un intervista che questa prima espansione del gioco racconterà una storia ambientata in parallelo agli eventi principali del gioco base piuttosto che dopo. Ha dichiarato inoltre che in futuro ci sarà la possibilità di vedere anche come continua la storia e che sulla carta ci sono molte idee, talmente tante da portare contenuti per i prossimi cinque anni.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC ed è in arrivo anche su Nintendo Switch. Per saperne di più sul gioco vi consigliamo la lettura della nostra recensione.