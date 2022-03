EA Sports FC: nuovo nome di battesimo?

Di recente, sembra estremamente inevitabile che la partnership di licenza di EA e FIFA di quasi tre decenni stia per finire. Di conseguenza è possibile che cambino il nome in EA Sports FC.

Alla fine dell’anno scorso, la casa di sviluppo ha confermato che stava valutando la possibilità di rinominare il suo franchise del titolo di calcio, mentre cercava di porre fine al suo accordo di licenza con l’organizzazione calcistica. Ora, sembra che accadrà presto. In un recente episodio dello spettacolo, Giant Bomb GrubbSnax tramite ResetEra, il giornalista Jeff Grubb ha dichiarato che la suddetta casa sviluppatrice presto ribattezzerà il suo franchise. Con il loro accordo di licenza in scadenza con il gioco di quest’anno, Grubb afferma che EA ribattezzerà invece la serie come EA Sports FC, la cui “FC” sta per “squadra di calcio”, mentre FIFA andrà invece avanti con il suo possedere giochi di calcio, anche se resta da vedere se sono alla ricerca di altri sviluppatori con cui collaborare.

L’anno scorso EA ha registrato marchi per il titolo che verrà battezzato. I rapporti dell’ottobre dello scorso anno suggerivano che non solo la FIFA chiedeva a EA 2,5 miliardi di dollari ogni quattro anni per estendere il proprio accordo, ma stava anche cercando di porre restrizioni alla monetizzazione in game. Più recentemente, EA ha affermato che la sua licenza FIFA ha effettivamente precluso alla società di espandere il franchise nei modi desiderati. Bisogna però vedere in che modo ciò influenzerebbe esattamente la serie annuale di simulazioni calcistiche di EA Sport. In effetti, l’unica cosa che perderebbero è la stessa licenza della Coppa del Mondo FIFA, la licenza per ogni altra squadra internazionale, club, giocatore e stadio che è già nei giochi FIFA e che rimarrà in gran parte inalterata.