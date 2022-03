LEGO Star Wars The Skywalker Saga: trailer showcase dei villain

Dopo diversi anni di sviluppo e diversi ritardi, finalmente LEGO Star Wars The Skywalker Saga di Warner Bros. dovrebbe uscire a breve ed inoltre ci sono nuovi dettagli sui contenuti.

Molta attenzione è stata data ad eroi e protagonisti come Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Han Solo e Rey, ma l’ultimo trailer, caricato su YouTube sul canale di Warner Bros. Games, è incentrato sui cattivi. Coprendo tutti e nove i film principali della saga dal successo mondiale, il suddetto titolo videoludico non manca di cattivi da lanciare ai giocatori. Palpatine, Conte Dooku ed il Generale Grievous della trilogia prequel insieme a Darth Vader e Boba Fett della trilogia originale sono tutti qui. Ovviamente, questo è un titolo LEGO, momenti così divertenti come Kylo Ren che si strappa la maglietta o Clone Troopers che ballano come parte dell'”Ordine 67” abbondano.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga uscirà il 5 aprile per Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, PC e Nintendo Switch. Insieme agli oltre 300 personaggi del gioco base, i possessori del Season Pass riceveranno l’accesso ai pacchetti The Mandalorian Stagione 1 e Solo: A Star Wars Story al lancio. I preordini digitali ottengono anche il Troopers Pack che include quattro diverse varianti di Stormtrooper.