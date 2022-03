Nexton festeggia il suo 30° anniversario

Per festeggiare il suo 30° anniversario Nexton ha lanciato un sito web, un account Twitter e un canale YouTube, tutti e tre con un conto alla rovescia attivo che porterà ad un annuncio importante riguardo un progetto segreto.

Il sito web come detto precedentemente presenta un conto alla rovescia che terminerà il 31 marzo alle 21:00 PT o il 1 aprile alle 00:00 ET. Per quanto riguarda l’Italia il conto alla rovescia terminerà alle ore 6:00.

Il publisher di visual novel per adulti è stato fondato per la prima volta il 24 febbraio 1993 e celebrerà il suo 30° anniversario il 24 febbraio 2023.