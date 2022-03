NEXT DREAM: nuovi capitoli disponibili

KLabInc ha annunciato che dal 25 marzo 2022 saranno disponibili i nuovi capitoli di NEXT DREAM, la nuova storia originale del mangaka Yoichi Takahashi, nella simulazione calcistica con sfide uno contro uno in Captain Tsubasa: Dream Team.

La trama della nuova storia originale NEXT DREAM è stata scritta dal mangaka Yoichi Takahashi, l’autore di «Captain Tsubasa», ed è prodotta da KLab sotto la sua supervisione.

I giocatori e le loro destinazioni dopo i trasferimenti sono stati introdotti nel gioco in maniera costante durante il prologo e hanno preparato il terreno per il proseguo della storia. Gli scenari aggiornati di febbraio 2022 hanno iniziato a svelare dove sono diretti i personaggi principali e segnano una vera e propria conclusione del prologo. Nello scenario disponibile a partire da oggi, i fan potranno finalmente scoprire l’inizio della storia principale. Questo include l’inizio del campionato in ogni paese e predispone la narrazione alle grandi sfide tra i vari personaggi. In futuro verranno aggiunti nuovi scenari ogni mese.

La storia di NEXT DREAM finora



La storia inizia quando alcuni giocatori molto noti ai fan, tra cui Tsubasa Oozora, ricevono offerte da squadre di club stranieri e si trasferiscono in varie parti d’Europa.

Genzo Wakabayashi, che aveva perso la possibilità di giocare ad Amburgo, in Germania, Kojiro Hyuga, la cui avventura in Italia aveva subito una battuta d’arresto, Taro Misaki, che aveva rinunciato ad andare in Francia a causa di un grave infortunio, e tanti altri giocatori che hanno tanta voglia di tornare nel calcio che conta. Le partite di campionato finalmente avranno inizio e i giocatori potranno scoprire i veri sentimenti di ogni protagonista durante gli scenari dedicati a ognuno di essi.

La storia di NEXT DREAM presenta nuove illustrazioni (con parziale doppiaggio audio) ed è possibile scoprirla nell’app di Captain Tsubasa: Dream Team. È possibile seguire lo sviluppo della storia con un impegno minimo di tempo di gioco e senza la necessità di dover completare partite ed eventi. Anche il sito ufficiale di NEXT DREAM è stato aggiornato e ora contiene informazioni più dettagliate. Se volete saperne di più sulla storia, e scoprire un elenco di squadre e personaggi apparsi finora vi consigliamo di visitarlo.

Da oggi iniziano nuove campagne di gioco dedicate a NEXT DREAM



Oggi iniziano nuove campagne di gioco per festeggiare la nuova storia!

Oltre a una nuova Estrazione che include i personaggi della storia, ci saranno anche eventi limitati come la «Coppa dei Festeggiamenti per il Rilascio del Nuovo Scenario» in modo che i fan possano godersi la nuova storia e le campagne di gioco al meglio.

Trasferimenti NEXT DREAM



Periodo dell’evento: da venerdì 25 marzo fino a venerdì 1° aprile (UTC+9)

Brian Kluivoort e Leon Dick dell’Amsterdam (NEXT DREAM) debuttano come nuovi giocatori in questa Estrazione con PR scambiabili! Questa è un’Estrazione con Salto di qualità, in cui 1 giocatore SSR è garantito allo step 3 e 1 giocatore SSR selezionato è garantito allo step 5.