Kirby and the Forgotten Land: disponibile ora

Il publisher Nintendo e lo studio di sviluppo HAL Laboratory hanno pubblicato il trailer di lancio di Kirby and the Forgotten Land su YouTube. Il primo platform 3D di Nintendo con protagonista il palloncino rosa, è ora disponibile per Nintendo Switch.

Durante il trailer che è stato pubblicato recentemente è possibile vedere un accenno di gameplay ma il trailer si focalizza maggiormente proprio su Kirby. Ambientato in una nuova regione, Kirby and the Forgotten Land vede il nostro eroe esplorare la terra per liberare i Waddle Dees da TheBeastPack. Man mano che vengono salvati più Waddle Dee, Kirby può costruire il Waddle Dee Village e sbloccare potenziamenti per diverse abilità, aree come il Colosseo e molto altro.

Se volete saperne di più sul gioco vi consigliamo la lettura della nostra recensione.