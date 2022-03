Legends of Kingdom Rush è in arrivo su Steam

Già disponibile su Apple Arcade, Legends of Kingdom Rush arriverà su Steam entro la fine dell’anno: ad annunciarlo, gli sviluppatori di Ironhide Game Studio. Ultimo titolo della serie Kingdom Rush, Legends of Kingdom Rush è il primo a presentare un gameplay tattico a turni con elementi roguelike.

Questa la descrizione del gioco:

Unitevi alla battaglia contro la minaccia extraplanare che vuole conquistare il regno. Comandate il vostro party e reclutate il più potente esercito della saga di Legends of the Kingdom Rush. Scegliete i vostri compagni e create la perfetta strategia grazie a un sistema di combattimento altamente coinvolgente e immediato, in grado di garantire una profondità strategica unica.

Oltre 100 eventi narrativi permetteranno ai giocatori di conoscere ancora meglio l’immenso universo di Kingdom Rush mentre si faranno strada attraverso le varie ambientazioni di gioco.

CARATTERISTICHE DEL GIOCO:

Combattimento a turni unico, combattete su una griglia esagonale e muovitetevi nell’area di combattimento per aggiungere una nuova dimensione agli incontri.

100+ eventi narrativi attraverso rigogliose foreste, montagne irte e devastate lande desolate.

100+ eventi narrativi attraverso rigogliose foreste, montagne irte e devastate lande desolate. 6 eroi leggendari, un santo paladino, un assassino oscuro, un demone, una strega voodoo, un difensore della foresta e un vendicatore elfo attendono solo un vostro ordine.

Una compagnia di 12 eroi, con diverse abilità e poteri, non esiteranno a combattere al vostro fianco. Colpite i nemici dalla distanza con il Ranger, lanciate maledizioni con la maga, bloccate i colpi mortali con il Cavaliere. Usate la follia del barbaro o seminate il caos con il bombardiere!

Avventure giocabili più volte per un divertimento senza limiti!

80+ obiettivi da sbloccare.

80+ obiettivi da sbloccare. Modalità Arena: affrontate i vostri amici in sfide quotidiane per scalare la vetta della classifica.

Qui sotto potete vedere gli screenshot del gioco, altre informazioni sul sito ufficiale.