GTA Online: arriva su next gen il servizio GTA+

Direttamente dagli studi interni di Rockstar North arriva un abbonamento mensile dedicato a tutti i possessori di console next gen per GTA Online: GTA+. Nel dettaglio, vi specifichiamo ogni vantaggio di tale abbonamento, che andranno dal 27 marzo fino al 29 aprile:

500.000 GTA$ accreditati direttamente sul conto Maze Bank.

La Principe Deveste Eight con un miglioramento di Hao’s Special Works disponibile prima che sia rilasciato al pubblico generale, e le livree Trip arancione HSW e Glitch CMYK HSW.

L’autofficina di La Mesa dà accesso a una serie di aggiornamenti di gioco di Los Santos Tuners. Chi possiede già un’autofficina, può trasferirsi a La Mesa senza alcun costo aggiuntivo.

I costi dell’abbonamento all’Autoraduno di LS verranno annullati. I membri dell’Autoraduno di LS con GTA+ riceveranno un rimborso di 50.000 GTA$ durante questo periodo.

Chi possiede uno yacht può passare gratuitamente al super yacht Aquarius.

La maglietta Gussét Frog e la parte superiore Da basket ProLaps Broker ei pantaloncini aggiunti automaticamente al tuo guardaroba.

La livrea Nastro trasportatore per Mammoth Avenger, HVY APC, e TM-02 Khanjali.

Una selezione di verniciature e simboli gratis per l’autofficina

3X GTA$ e RP nella serie di gare di Hao’s Special Works.

2X Reputazione dell’Autoraduno nella serie di gare clandestine.

E i vantaggi non finiscono qui: iscrivendovi a soli 6 euro al mese a partire dal 29 marzo tramite PlayStation Store su PlayStation 5 o Microsoft Store potrete annullare in qualsiasi momento GTA+, anche se dovrete comunque tenere l’abbonamento per quel mese e non verrete rimborsati. Questa serie di aggiornamenti sono stati visti con molteplici opinioni, specialmente dopo il recente fiasco del trasferimento ma è innegabile che le intenzioni primarie siano di dare grande aiuto a coloro che fanno il salto su next gen su GTA Online.