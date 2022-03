Call of Duty Warzone: un update risolve dei problemi

Il nuovo aggiornamento della Stagione 2 di Call of Duty Stagione 2 per Warzone ha apportato importanti modifiche visive alla mappa di Rebirth Island, ma ora Raven Software ha apportato alcune piccole modifiche per rispondere ai reclami dei giocatori sul grande aggiornamento. Il 25 marzo, gli sviluppatori hanno twittato che è stato apportato un piccolo aggiornamento a Warzone per ridurre drasticamente le possibilità dell’evento pubblico di Juggernaut su Rebirth Island, nonché una riduzione dello spawn di bombole di gas sulla mappa. Anche su Rebirth Island, i giocatori possono aspettarsi di sperimentare una minore protezione dello spawn vicino al suolo. Questi aggiustamenti arrivano dopo le denunce della comunità di troppi Juggernaut sulla mappa della piccola prigione. Le tute dei Juggernauts possono facilmente sentirsi sopraffatte da armature a spugna di proiettili e mitragliatrici letali, specialmente con il design ravvicinato dell’Isola della Rinascita. Si spera che questi nuovi aggiustamenti rendano la nuova mappa di Rebirth Island ancora più divertente. Attualmente, Warzone sta celebrando le modifiche alla mappa della Stagione 2 Reloaded con l’evento Rebirth Reinforced, che include sfide individuali e a livello di comunità per un carico di XP. La mappa è destinata a evolversi con nuove funzionalità man mano che le sfide della community vengono completate. I giocatori possono anche godersi un evento XP doppi in corso in Warzone e Vanguard, che include tassi di guadagno doppi per la progressione del giocatore, XP per armi, XP per operatore e il Battle Pass. Call of Duty Warzone è in costante aggiornamento, e non vediamo l’ora di vedere se un possibile sequel verrà annunciato molto presto.

