Halo Infinite: seconda stagione in arrivo

In una recente intervista con il Washington Post, Tom French, leader del multiplayer di 343 Industries, ha parlato di come lo studio sia davvero entusiasta dell’imminente contenuto della seconda stagione del titolo Halo Infinite.

Durante l’intervista, French ha anche parlato delle persistenti critiche relative alla mancanza di contenuti nel gioco. French rassicura i fan dicendo che la stagione 2 porterà tutta una serie di aggiunte: nuove mappe, nuove modalità, nuove funzionalità e molto altro ancora. Inoltre, ha detto che lo studio non vede l’ora di svelare nuovi contenuti ai fan tenuti nascosti come sorpresa. French afferma:

Inoltre, ha anche riconosciuto alcuni problemi con le offerte multiplayer del gioco, ma ha rassicurato sul fatto che i prossimi aggiornamenti risolveranno la maggior parte dei problemi.

“Sta migliorando la nostra piattaforma, costruendo e rafforzando le fondamenta e questo include cose come la [modalità classificata]… Sappiamo che possiamo migliorarla. Volevamo renderlo migliore. Abbiamo sognato che fosse migliore. Spingiamolo in quella direzione. E, si sa, dato che il PC è una cosa nuova per noi, ci sono problemi che dobbiamo affrontare.“