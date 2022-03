Bloodborne Kart: nuovo progetto fan made

Un progetto fan made creato dai fan di Bloodborne con il nome di Bloodborne PSX ha iniziato a guadagnare molta popolarità sui social media e, per fortuna, lo sviluppatore è stato in grado di portare a termine il suo progetto. Ma ora tocca ad una nuovo progetto del titolo: Bloodborne Kart.

Lilith Walther, che ha un profilo Twitter per vari aggiornamenti, è tornata con il suo ultimo progetto prima menzionato, annunciato tramite trailer caricato sul canale YouTube dell’omonima sviluppatrice. Come suggerisce il nome, nel titolo il cacciatore è un pilota di kart ambientato sullo sfondo delle numerose strade di Yharnam, ambientazione in cui hanno luogo le vicende di Bloodborne. Il trailer dell’annuncio in sé non mostra alcun gameplay e comprende una schermata del titolo davvero divertente e termina con il cacciatore che si avvicina ad una motocicletta. Il tutto è reso con una grafica 3D golosissima ma primitiva, che ricorda i giochi per Playstation 1.

Bloodborne Kart ovviamente non ha una data di uscita e sarà disponibile “quando è pronto”. Basti dire che arriverà solo su PC. Ovviamente, dato l’argomento, è meglio che i fan tengano sotto controllo le aspettative in quanto questo gioco essenzialmente non sarà disponibile in tempi brevi, e che soprattutto, non è sviluppato da una casa sviluppatrice affermata.