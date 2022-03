Dying Light 2 Stay Human: nuove funzionalità in arrivo

Techland ha aggiornato frequentemente Dying Light 2 Stay Human e ha rilasciato piccoli contenuti sin dal suo lancio, ma ovviamente ci sono molte funzionalità e miglioramenti che la base di giocatori del gioco di ruolo d’azione open world spera ancora di vedere.

Molti di questi, a quanto pare, sono in lavorazione. In un’intervista con Game Informer che ne detiene l’esclusiva, ci sono state domande su una modalità foto, una nuova modalità più gioco ed opzioni di difficoltà aggiuntive. Il progettista del gioco principale del titolo, Tymon Smektała, ha affermato che queste funzionalità sono attualmente in lavorazione e inizieranno ad arrivare nel gioco nel prossimo futuro. Smektala afferma:

“Queste sono sicuramente cose che sono attualmente sul tavolo e su cui si sta lavorando. Non voglio entrare in troppi dettagli qui… ma molto presto, le persone inizieranno a vedere quelle cose aggiunte in una forma o nell’altra nel gioco.“



Proprio all’inizio di questo mese, Techland ha detto che stava “pensando seriamente” di aggiungere una nuova modalità gioco plus al titolo, quindi non è una sorpresa. In questa stessa intervista, Smektała ha anche parlato della prossima prima espansione di Dying Light 2 Stay Human, confermando che non si svolgerà dopo gli eventi del gioco base, ma sarà ambientata “di lato rispetto agli eventi principali”.