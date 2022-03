Deliver Us Mars: nuovi dettagli e trailer

Il titolo di avventura e puzzle spaziale Deliver Us the Moon ha riscosso molto successo sin dal suo lancio iniziale nel 2018 e ora, lo sviluppatore KeokeN Interactive e l’editore Frontier Foundry hanno annunciato il suo sequel, Deliver Us Mars.

Il titolo annunciato in precedenza, è ambientato 10 anni dopo gli eventi del primo gioco. Il titolo farà entrai ai giocatori nei panni di “un nuovo misterioso protagonista” che si dirige sul pianeta rosso in “un’avventura ad alto rischio”, con il drone ASE al loro fianco, ovviamente . I giocatori dovranno ancora una volta affrontare vari enigmi, mentre l’uso degli assi dell’arrampicata per attraversare gli ambienti difficili di Marte presenterà anche le proprie sfide. Il titolo promette anche “un’esperienza visiva maestosa”.

Basato su Unreal Engine 4, il gioco utilizzerà la tecnologia di motion capture ed includerà il ray tracing, anche se non si sa in modo specifico quali piattaforme supporteranno quest’ultimo.

Deliver Us Mars è in fase di sviluppo per Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Il gioco attualmente non ha una data di uscita o una finestra sulla sua disponibilità, anche se attualmente è disponibile un trailer che annuncia il titolo, inoltre gli sviluppatori affermano di avere “molto altro da condividere con nei prossimi mesi”.