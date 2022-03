Sony: sarà rivelato project spartacus

A dicembre, Bloomberg ha riferito che Sony si stava preparando ad annunciare un abbonamento PlayStation per competere con Xbox Game Pass.

Internamente chiamato Project Spartacus, il presunto servizio, secondo i suddetti rapporti da allora, unirà PlayStation Now e PlayStation Plus e, oltre ai loro vantaggi, offrirà anche un catalogo di titoli compatibili con le versioni precedenti, demo, prove estese e la capacità di streaming su più livelli. Ora, sembra che il servizio sia finalmente sul punto di essere rivelata.

Come riportato da Bloomberg, Sony svelerà il suo servizio in abbonamento Project Spartacus già la prossima settimana e che “debutterà con una ricca gamma di giochi di successo degli ultimi anni“, sebbene i dettagli esatti di quella formazione, i suoi livelli e i loro prezzi attuali rimangono sconosciuti. Il rapporto di Bloomberg afferma inoltre, come molti si aspettavano, che il servizio di Sony non offrirà nuove importanti versioni il giorno del loro lancio come fa Xbox Game Pass, quindi gli abbonati Spartacus non dovrebbero aspettarsi di avere accesso al prossimo God of War Ragnarok al lancio dell’abbonamento.