Behind The Light: disponibile l’applied game sulla vita del pioniere del cinema Luca Comerio

Presentato al Festival di Venezia lo scorso settembre, debutta in queste ore Behind The Light – Vita e avventure di Luca Comerio, una applied game dedicata proprio al pioniere del cinema italiano. Attraverso la protagonista Livia e i mini-giochi proposti nei 6 capitoli, scoprirete il mondo raccontato da Comerio nei primi del Novecento.

Sviluppato da Fondazione Vigamus e IDRA Interactive Studios per Cineteca Milano, può essere scaricato per PC, gratuitamente, direttamente dal sito ufficiale. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione dell’applied game:

Behind The Light vi farà rivivere l’avventurosa vita di Luca Comerio (1878-1940), celebre fotografo, cineasta e regista italiano, pioniere del documentario e dell’industria cinematografica. Ha seguito da fotoreporter la prima guerra mondiale, sperimentato tutte le più innovative tecniche di ripresa, tra cui il KinemaColor per riprodurre i colori, spericolato e avventuroso testimone della Storia a contatto con i più grandi personaggi di inizio Novecento. La Cineteca di Milano conserva un lotto dei suoi preziosi film che ha restaurato digitalmente, in quanto patrimonio fondamentale del cinema italiano.

Behind the Light vi metterà alla prova con una serie di sfide e minigiochi all’interno di 6 capitoli.

La protagonista è Livia, una tesista con un tirocinio di apprendistato sul restauro delle pellicole. Studentessa dell’Accademia di Brera, a seguito dello sgombero della vecchia casa di famiglia venduta, viene in possesso di oggetti personali del nonno che scopre essere stato fidato assistente di Comerio.

Ogni oggetto è inerente a uno dei 6 capitoli del gioco: Da fotoreporter a cinereporter. Da Milano all’Italia; Cronaca del mondo contemporaneo: modernità, eventi e grandi personaggi; Il gusto dell’esotico. I viaggi in Africa; La vita privata; Il cameraman al fronte: reportage dalla Prima guerra mondiale; Lo sguardo di Mussolini.

In ogni capitolo, il giocatore affronterà a 2 o 3 minigiochi (a difficoltà crescente) sul restauro delle pellicole. Saranno semplificazioni allegoriche dei procedimenti di restauro:

• Riparare il materiale manualmente. Mettere in sequenza i rullini, tagliare, giuntare, tipo puzzle, etc.

• Digitalizzazione. La pellicola si mette sullo scanner e il film viene acquisito. Tu devi sistemare colori e luci, mandare avanti e indietro, verificando la fase precedente. In sintesi vedi il film e lo controlli.

• Colorazione o Pulizia del materiale, per evidenziare cose nascoste. Ottimo per visualizzare gli indizi nei filmati.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.