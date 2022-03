Black Desert: mostrata la classe Drakania

Durante la livestream CalpheOn Episode 2, sono state mostrate tante novità in arrivo in Black Desert, il MMORPG di Pearl Abyss. Tra queste la nuova classe, Drakania (la 24esima, mentre la precedente era Corsair). Come scritto nella sua descrizione:

Drakania emerge dalla Montagna dell’Inverno Eterno nella sua ricerca per sedare la fiamma di Ynix!

A quale scopo? E perché ora? Qual è la sua storia?

La pre-creazione del personaggio sarà possibile dal 30 marzo, mentre l’aggiornamento arriverà il 6 aprile. Per l’occasione sono stati pubblicati anche un trailer sulla storia e uno sul gameplay: potete vederli entrambi qui sotto. Per tutte le altre informazioni sull’update, potete collegarvi al sito ufficiale di Black Desert.