Steam Next Fest: nuova edizione in arrivo a giugno

Dopo l’edizione di febbraio, Valve ha annunciato il prossimo Steam Next Fest, evento in cui vengono celebrati i prossimi giochi in arrivo sulla nota piattaforma di distribuzione digitale. Come scritto nel sito ufficiale, durerà una settimana, dal 13 al 20 giugno, e ci saranno centinaia di demo e tante trasmissioni dal vivo con gli sviluppatori, dove poter chattare direttamente con i team dei loro giochi.

Vi ricordiamo che tra i tanti giochi mostrati nella scorsa edizione, erano presenti anche Daymare 1994 Sandcastle e Crossfire Legion. Vedremo dunque quali nuovi titoli attenderanno i giocatori a giugno.