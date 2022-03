Afterimage: finaziato su Kickstarter in meno di due giorni

A dicembre vi avevamo parlato di Afterimage, metroidvania in sviluppo da parte del team di Hong Kong Aurogon Shanghai (di Netera). Il 23 marzo il gioco è arrivato su Kickstarter, ed in meno di due giorni (40 ore) ha raggiunto il suo primo obbiettivo a circa 14.000 euro. Al momento in cui scriviamo ne sono stati raggiunti quasi 20.000, sbloccando il primo stretch goal, con nuove aree. Il prossimo stretch goal porterà invece la fase rush per i boss. Ci sono ancora 26 giorni prima della chiusura della campagna crowdfunding.

L’idea degli sviluppatori è quello di far uscire il gioco in contemporanea su PC, PlayStation, Xbox e Switch ad ottobre. Sarà presente anche la localizzazione in italiano.

Questa la descrizione nella pagina Steam, in cui è possibile richiede anche la versione demo:

Esplora la mitica Engardin

Il dio supremo creò questa vasta terra chiamata Engardin dove risiedono incredibili meraviglie naturali: vulcani enormi, gole ripidissime, oceani profondi e torri che sfiorano il cielo

Incontra ogni sorta di creatura fantastica durante l’avventura: bestie giganti che vagano nelle fiamme e spiriti che si annidano in intricati labirinti. Incontra nuovi amici, conosci il loro passato e la loro missione.

Ergardin pullula di misteri. Esplora liberamente le ambientazioni come un coraggioso avventuriero per scoprire gli avvenimenti accaduti che collegano le varie regioni, la loro storia nascosta e la verità del mondo.

Affronta nemici feroci e pericolosi

Nelle ambientazioni di sublime bellezza di Engardin si nascondono pericoli ovunque. Terribili nemici vanno in cerca della loro preda e antiche trappole mortali sono pronte a scattare e uccidere. Impugna l’arma e preparati alla battaglia!

Ogni regione è patria di nemici e meccaniche di gameplay differenti. Potenti Boss aspettano di sfidarti in ogni regione. Il rischio nasconde anche l’opportunità, per questo centinaia di forzieri del tesoro e nuove abilità ti aspettano nel corso dell’avventura.

Sviluppa il tuo stile di combattimento! Una combinazione di 10 differenti armi con attacchi speciali e potenziamenti ti consentiranno di crescere rapidamente in battaglie frenetiche con ricchi elementi d’azione. Diventerai il più grande guerriero del mondo!

Esplora meravigliose ambientazioni dipinte a mano

Ogni scenario di Afterimage è accuratamente dipinto a mano dai nostri animatori. Una tradizionale avventura metroidvania ti offrirà una squisita ambientazione dipinta a mano e fantastici effetti dinamici.

Caratteristiche principali:

Tradizionale Action RPG metroidvania 2D

Controlli intuitivi

Semi Open World senza interruzioni con 15 scenari differenti

Oltre 10 abilità sbloccabili nel corso del gioco

Fantastiche combinazioni di armi e magie

Oltre 150 tipi di nemici

Durata di gioco stimata in 25-30 ore

E… molte altre sorprese da scoprire!

Qui sotto potete vedere il video per la campagna crowdfunding di Afterimage.