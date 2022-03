Tiny Tina’s Wonderlands: Gearbox distribuisce chiavi

Arrivano sorprese per i giocatori di Tiny Tina’s Wonderlands. Per celebrare l’uscita del gioco, e specialmente per i problemi legati ai server in questo fine settimana, Gearbox Software ha dato a tutti quanti la chance di raccattare delle chiavi dorate per aprire le grandi casse di bottino. Il gioco è stato rilasciato venerdì con il pieno supporto del crossplay su tutte le piattaforme disponibili, ma i giocatori hanno presto scoperto di non essere in grado di giocare tra loro a causa di problemi con SHiFT, il servizio online utilizzato da Gearbox per connettere i giocatori tra loro. Tuttavia, quel codice gratuito ha una data di scadenza, quindi i giocatori hanno solo un periodo di tempo limitato per usarlo mentre aspettano che ne arrivi altro dopo questo. L’account Twitter di SHiFT Status ha twittato sui problemi di connessione durante il venerdì pomeriggio per tenere i giocatori aggiornati, ma è stato solo venerdì sera che si diceva che i problemi fossero stati risolti con l’implementazione delle correzioni. In segno di apprezzamento per coloro che hanno aspettato che i problemi fossero risolti, Gearbox ha twittato venerdì dall’account Twitter ufficiale dello studio il codice per le chiavi. Vi lasceremo il messaggio di seguito. Dovrete prima andare al menu “Social” del gioco e poi andare alla scheda “SHiFT”, e inserire il codice B36T3-KSZ6F-K5TKK-JJ3B3-B6B3J e dovreste vedere una conferma dell’avvenuta azione. In seguito, andate alla scheda “Posta” e confermate il desiderio di ricevere la chiave. Una volta fatto, raggiungete Brighthoof attraverso la normale progressione della storia finché non vedete il grande forziere al centro della città che è segnato sulla mappa. Può essere aperto solo con le chiavi dorate e conterrà dei bottini interessanti. Questo codice scade il 27 marzo, quindi avrete soltanto un giorno per poter riscattare questa ricompensa su Tiny Tina’s Wonderlands.

To show our appreciation for everyone's patience during today's launch:

Here is a SHiFT Code for 1 Skeleton Key for @PlayWonderlands that will expire Mar 27 at 11:59pm PT. 🗝 B36T3-KSZ6F-K5TKK-JJ3B3-B6B3J https://t.co/JcmSDgILKP

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) March 26, 2022