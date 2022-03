Birushina Rising Flower of Genpei: annunciate le date di uscita

L’oggetto del mio affetto – Shanao incontrerà cinque potenziali percorsi, ciascuno con un livello di affetto – un misuratore che mostra quanto sei progredito con il personaggio in base alle scelte fatte. Una volta che hai deciso il tuo percorso, mantieni il tuo livello di affetto per avere un contatto ravvicinato e personale con qualcuno…

Apple of My Ai – Il sistema Ai-Catch consente ai giocatori di valutare in che modo le loro scelte influenzano il livello di affetto di un personaggio e le abilità del personaggio di Shanao in tempo reale! Una piantina indicherà un livello di affetto scarso, mentre un fiore che sboccia mostra un livello di affetto promettente. Anche la cornice esterna dello schermo cambierà in tre colori: rosso, blu e verde. Rispettivamente, ogni colore è associato all’abilità del personaggio di Shanao: Forza, Conoscenza e Gentilezza. Tenere sotto controllo la tua decisione può aiutare Shanao a raggiungere il suo vero finale!