Super Smash Bros Ultimate: Sakurai ci rivela il personaggio più atteso

Masahiro Sakurai, nonché il director di Super Smash Bros Ultimate, ha recentemente rivelato quale annuncio del personaggio per la popolare serie di giochi di combattimento ha trovato essere il più sorprendente. Per molto tempo, la serie Super Smash Bros di Nintendo ha aggiunto numerosi personaggi diversi da un vasto numero di franchise di videogiochi. E mentre alcuni di questi annunci sono quelli che i fan hanno visto arrivare, altri sono stati completamente fuori campo. Con il futuro del gioco incerto, lo stesso Sakurai ha rivelato quale personaggio aggiunto a Super Smash Bros. ha stupito di più la fanbase. In un nuovo blog, Sakurai ha dettagliato i numerosi annunci di combattenti che hanno avuto luogo nella serie Super Smash Bros nel corso degli anni. In particolare, Sakurai ha svelato le rivelazioni accadute con Super Smash Bros. per Wii U e 3DS, che sono le due voci avvenute prima di Ultimate. Parlando di questi giochi, Sakurai ha affermato che la rivelazione del 2015 di Cloud da Final Fantasy VII di Square Enix è ancora l’unico annuncio che trova più sconcertante.

“La rivelazione di Cloud è stata scioccante, anche guardando indietro ora”, ha detto Sakurai dell’annuncio. Ha continuato parlando di come è stato mettere insieme il trailer per la rivelazione di Cloud dicendo: “Ci siamo presi una quantità di tempo insolita con la parte iniziale, rendendola silenziosa e immobile, che ricorda l’apertura del gioco originale. Quindi che ci sarebbe stato qualcosa di nuovo, indipendentemente dalla coppia di combattenti, c’erano molti riferimenti inclusi, come gli stage, e questo lo ha reso un po’ più lungo rispetto agli altri video DLC”.

Con ogni probabilità, molti fan probabilmente concordano con Sakurai sul fatto che la rivelazione di Cloud in Super Smash Bros. sia stato uno degli annunci più sorprendenti nella storia della serie. L’aggiunta di Cloud è stata sbalorditiva per una serie di motivi, forse in particolare perché il gioco da cui proveniva, Final Fantasy VII, non è mai apparso nemmeno su una piattaforma Nintendo (anche se questo non è più vero).