Thor Love and Thunder: mostrato il look di Thor?

I fan della Marvel possono rallegrarsi nel vedere il possibile nuovo look di Thor in Thor Love and Thunder grazie a una fonte inaspettata. La Marvel ha già rivelato il nuovo costume blu tramite la nuova linea di giocattoli. Ora Hallmark ha rivelato un nuovo ornamento per l’albero di Natale con Thor di Chris Hemsworth nel suo nuovo costume e che indossa il suo elmo, assumendo una posa potente e minacciosa. Per l’occasione, il film rivede il grande regista Taiki Waititi in precedenza aveva descritto il film in uscita come il suo film più pazzo di sempre. Sul parere del film Hemsworth ha dichiarato:

“Bene, solo tra me e i lettori, ho fatto delle cazzate pazze nella mia vita. Ho vissuto tipo dieci vite. Ma è il film più pazzo che abbia mai fatto”, ha detto Waititi. “Se hai annotato tutti gli elementi di questo film, non dovrebbe avere senso”, ha aggiunto, “è quasi come se non dovesse essere girato. Se entrassi in una stanza e dicessi: “Voglio questo e questo e questo. Chi c’è dentro? Queste persone. Come lo chiamerai? Amore e tuono. Voglio dire, non lavoreresti mai più. Forse non lo farò dopo questo”.

Natalie Portman ritorna nel nuovo film, riprendendo il ruolo di Jane Foster. In precedenza aveva confermato che l’arco narrativo MCU di Foster è basato sulla popolare serie The Mighty Thor di Jason Aaron e Russell Dauterman.

“Non posso dirti molto. Sono davvero entusiasta”, ha detto Portman a Yahoo. “Sto iniziando ad allenarmi, a mettere su muscoli. Se ci possono essere tutte queste supereroine, più sono, meglio è. Sto cercando di pensare: è basato sulla graphic novel di The Mighty Thor . Sta affrontando una cura per il cancro ed è una supereroina dalla parte”.

Vi ricordiamo che il film di Thor Love and Thunder uscirà prossimo anno con data di uscita ancora non specificata.