PlayStation: per Greg Miller Sony ha in serbo 3 grossi annunci entro fine marzo

Manca circa una settimana alla fine del mese di marzo, ma a detta di Greg Miller, redattore di Kinda Funny, Sony Interactive Entertainment potrebbe avere in serbo non 1, non 2, ma ben 3 annunci legati a PlayStation. Il buon Greg ne è così sicuro di aver addirittura rinviato il suo podcast “PS I Love You XOXO” a giovedì 31 marzo, ossia proprio alla fine del mese in corso.

Prima di proseguire, è bene mettere le cose in chiaro: Miller ha specificato di aver ricevuto alcune informazioni su 3 possibili annunci di Sony, specificando che si aspetta di assistere ad almeno uno di questi. Ma quali potrebbero essere questi grossi annunci. Ecco cosa è emerso:

Dunque, si prospetta una settimana assai interessante quella che sta per iniziare. Non resta che attende dunque comunicazioni o annunci ufficiali da parte di Sony. Ma secondo voi, quanti e quali annunci potrebbe diffondere l’azienda nipponica?

Man, looking like it might be a VERY interesting week for PlayStation if even one of the three rumors I’ve heard is true.

As such, we’re gonna delay recording PS I Love You XOXO until Thursday.

👀 pic.twitter.com/M5KnIRBo1v

— Greg Miller (@GameOverGreggy) March 27, 2022