Resident Evil: tre capitoli non ricevono la versione fisica next-gen

All’inizio di questo mese, Capcom ha confermato che entro la fine dell’anno Resident Evil 7 e i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 sarebbero stati lanciati per PS5 e Xbox Series X/S con diversi miglioramenti visivi e prestazionali. Di recente l’azienda ha pubblicato nuovi dettagli su Twitter.

Capcom ha ribadito alcuni dettagli noti precedenti, affermando ancora una volta che tutti i dati di salvataggio per i tre giochi da PS4 e Xbox One verranno trasferiti rispettivamente su PS5 e Xbox Series X/S. Se si dispone di una copia fisica dei giochi su console old gen, puoi eseguire l’aggiornamento a una versione digitale di generazione attuale, anche se la tua console avrà, ovviamente, bisogno di un’unità disco. Nel frattempo, Capcom conferma che in questo momento non ci sono piani per una versione fisica di Resident Evil 2, 3 e 7 per le console di ultima generazione. Resta da vedere se quei piani cambieranno lungo la strada, ma allo stato attuale, quando i tre giochi verranno lanciati su PS5 e Xbox Series X/S entro la fine dell’anno, saranno disponibili solo in digitale.

Basato sul capolavoro originale che ha definito il genere, RE 2 è stato completamente ricostruito da zero per un’esperienza narrativa più profonda. Il titolo offre una nuova versione della classica saga survival horror con una grafica realistica. RE 3 racconta la storia del membro della S.T.A.R.S. Jill Valentine mentre fugge da una Raccoon City in rovina e dall’implacabile Nemesis. Il titolo combina una grafica fotorealistica e uno schema di controllo modernizzato con l’intenso combattimento e la risoluzione di puzzle della serie per offrire il capitolo finale ricco di azione sul crollo di Raccoon City. RE 7 biohazard ha stabilito un nuovo corso per la serie Resident Evil quando è uscito, facendo leva sulle sue radici e aprendo le porte a un’esperienza horror davvero terrificante.Il titolo offre un livello di immersione senza precedenti che porta l’orrore emozionante da vicino e personale.