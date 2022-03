Baldur’s Gate 3: folto personale a lavoro

Larian Studios ha visto una crescita incredibile negli ultimi dieci anni circa, ed ora la casa di sviluppo è al lavoro sull’attesissimo Baldur’s Gate 3 e la crescita dello studio, ovviamente, è continuata.

In un’intervista con PC Gamer, il fondatore e CEO della suddetta casa di sviluppo, Swen Vincke, ha rivelato che lo studio ha attualmente 400 persone che lavorano sul titolo, superando di gran lunga ciò che inizialmente avevano previsto e di cui avrebbero avuto bisogno per lo sviluppo del gioco. Vincke afferma:



“Pensavamo di aver capito tutto. Abbiamo anche stimato quanto dovremmo diventare grandi .Non mi sarei mai aspettato che fossimo 400 persone per realizzare Baldur’s Gate 3. Nessuno se lo aspettava. Ma è letteralmente ciò di cui avevamo bisogno per farlo. Avevamo una scelta. C’è stato un momento in cui abbiamo iniziato a capire cosa dovevamo fare per realizzare questo gioco. Pensavamo di aver capito, ma poi abbiamo capito davvero. E quindi avevamo due scelte: potevamo ridimensionarlo o potevamo aumentare noi stessi, e così abbiamo scelto di diventare più numerosi.”



Quelle 400 persone, curiosamente, sono distribuite in sette studi in tutto il mondo. Attualmente Larian è quasi 10 volte più grande di quanto fosse nel 2014 durante lo sviluppo dell’originale Divinity Original Sin. Durante l’apice dello sviluppo di Divinity Original Sin 2, lo studio aveva circa 150 persone che lavoravano al gioco.

Baldur’s Gate 3 è attualmente disponibile ,su PC tramite Steam e Google Stadia, ma per ovvi motivi ancora incompleto. Il gioco dovrebbe essere lanciato o disponibile ancora in accesso anticipato per intero nel 2023.