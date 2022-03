Gotham Knights: rivelate le dimensioni per PC

Lo sviluppatore WB Games Montreal ha recentemente confermato che Gotham Knights uscirà questo ottobre, rassicurando i fan che il titolo sarà lanciato durante l’anno. Inoltre è stata data la conferma che, una serie televisiva ispirata all’IP, è già in produzione. L’azienda ha rivelato nuovi dettagli sul gioco.

Di recente, è emerso nei rapporti che i test di gioco per Gotham Knights erano stati individuati sul backend Steam del gioco, tramite SteamDB, un sito non affiliato che tiene traccia della piattaforma digitale di Valve. Ora, come notato da Exputer, un altro aggiornamento tracciato sulla pagina SteamDB del gioco sembra suggerire che la sua dimensione su PC sarà di 86,53 GB (con una dimensione di download di 56,27 GB). Ovviamente, dato che il gioco è ancora a circa sei mesi dal suo lancio, ci sono ottime possibilità che questi numeri, se sono davvero accurati, non siano definitivi. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

atman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Accresci le tue abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie. Diventa il nuovo Cavaliere Oscuro e riporta l’ordine nel caos che ha travolto le strade di Gotham.

Gotham Knights è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva mai vista prima d’ora. Pattuglia i cinque distretti di Gotham in modalità giocatore singolo o insieme a un altro eroe e sventa le attività criminali in cui ti imbatti. L’eredità che lascerai inizia ora. Unisciti ai Cavalieri.

Il gioco verrà rilasciato il 25 ottobre 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.