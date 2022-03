Amazon Games: figura nota si ritira

Michael Frazzini, capo di Amazon Games, ha annunciato che si ritirerà da Amazon, con il 29 aprile come suo ultimo giorno in azienda.

Ha fatto l’annuncio su LinkedIn, dicendo che si prenderà del tempo da trascorrere con la sua famiglia prima di passare a qualsiasi cosa venga dopo. Frazzini ha detto nel suo messaggio:

“Anche se non c’è mai davvero un momento perfetto per allontanarsi da un grande ruolo, ora è un buon momento. Abbiamo lanciato due dei primi 10 giochi negli ultimi sei mesi e abbiamo in cantiere una libreria crescente di nuovi giochi promettenti. Prime Gaming è su una buona traiettoria, fornendo sempre più contenuti eccezionali ai giocatori di tutto il mondo che sono membri di Amazon Prime. Ed abbiamo alcune nuove iniziative che stanno prendendo piede. Inoltre, ciascuna di queste squadre è guidata da leader eccellenti. Il futuro è molto luminoso per Amazon Games.“



Frazzini è stato a capo di quel settore del colosso mondiale per oltre sette anni ed è stato in Amazon per quasi 18. Il suddetto servizio videoludico ha attualmente due MMORPG in corso da mantenere con Lost Ark e New World. Nel maggio dello scorso anno, è stato annunciato che la società aveva aperto un nuovo studio a Montreal, che sta lavorando a una nuova IP guidata dal direttore creativo Xavier Marquis, che in precedenza aveva ricoperto lo stesso ruolo in Ubisoft in Rainbow Six Siege.