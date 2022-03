Hunt Showdown: annuncia il nuovo evento Traitor’s Moon The Dark is Rising

L’oscurità sorge nel bayou mentre i giocatori di Hunt: Showdown vengono invitati a partecipare per 21 giorni, fino al 14 aprile, all’ultimo evento live Traitor’s Moon: The Dark Is Rising. Saranno disponibili ricompense ai giocatori che completeranno sfide, risolveranno indizi, saccheggieranno corpi e distruggeranno effigi. I giocatori potranno sbloccare e avere l’accesso anticipato a quattro nuove armi – lo Scottfield Brawler, la Berthier Riposte, il Caldwell Model 92 e la Winfield Model 93 – mentre ulteriori ricompense includeranno nuove skin leggendarie per armi ed equipaggiamenti. Queste quattro armi leggendarie non saranno disponibili per almeno venti giorni dalla chiusura dell’evento.

Il lancio di questo evento verrà affiancato dal DLC The Meridian Turncoat. Il pacchetto include un nuovo cacciatore leggendario, Turncoat, che è stato mandato in guerra ed è stato ingiustamente accusato di essere un traditore dopo essere stato l’unico sopravvissuto ad un’imboscata. Cacciato dall’esercito, pensa continuamente alla vendetta mentre si dirige in Louisiana per unirsi all’American Hunter’s Association. Questo nuovo pacchetto DLC include anche due armi leggendarie, due pistole Dolch 96 chiamate Crossfire e Ambush, oltre ad una nuova cassa di munizioni leggendarie chiamata Red Cask. Il DLC è già disponibile negli stores Steam, Xbox e PlayStation al prezzo di 9,99 €.

Per tutta la durata dell’evento live gli store avranno anche altre offerte speciali. Il bundle Traitor’s Moon Event contiene una nuova Bomb Choke leggendaria (Cicada, acquistabile anche separatamente), 1000 punti evento e uno sconto Chary’s Contract del 15% della durata di 24 ore. Un nuovo bonus fedeltà garantisce ai giocatori 800 Blood Blondes – la valuta di gioco – se durante l’evento i giocatori riusciranno a sbloccare tutte le ricompense disponibili, acquistare un articolo correlato all’evento direttamente dal negozio e anche il DLC The Meridian Turncoat.

Hunt: Showdown è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.